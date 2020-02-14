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Зимние олимпийские виды спорта

Авербух будет режиссером церемонии закрытия первенства мира по керлингу в Красноярске

Турнир пройдет с 15 по 22 февраля
Илья Авербух Михаил Александров/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Михаил Александров/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Российский хореограф серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух будет режиссером церемонии закрытия первенства мира по керлингу среди юниоров в Красноярске. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Красноярска Максим Уразов.

С 15 по 22 февраля в Красноярске пройдет первенство мира по керлингу среди юниоров.

"22 февраля пройдут финалы, будет церемония закрытия. Даже великий и легендарный Илья Авербух, будучи фигуристом, не смог удержаться и сказал, что готов стать режиссером церемонии закрытия", - сказал Уразов. В оргкомитете соревнований ТАСС подтвердили, что Авербух является режиссером церемонии закрытия первенства. В марте 2019 года Авербух был автором церемонии открытия зимней Универсиады в Красноярске.

В первенстве мира примут участие 20 команд из 15 стран: России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии. Состязания пройдут в ледовом дворце "Кристалл-Арена", построенному к зимней Универсиаде 2019 года.

Теги
Авербух, Илья ИзяславичЗимние олимпийские виды спорта
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