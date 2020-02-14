Матыцин: Рейнгольд останется в сердцах болельщиков ФК "Спартак" самобытным игроком

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Валерий Рейнгольд останется в сердцах болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" самобытным игроком, его смерть - это утрата для всего отечественного спорта. Об этом говорится в телеграмме главы Министерства спорта России Олега Матыцина, которая была зачитана на церемонии прощания с бывшим футболистом.

Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего "Спартака" Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. Он будет похоронен в пятницу на Николо-Архангельском кладбище.

"От имени Минспорта РФ и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Валерия Рейнгольда. Он был выдающимся футболистом, внес вклад в развитие любимой игры. В сердцах болельщиков "Спартака" он останется самобытным игроком. Это утрата для всего отечественного спорта, вечная память", - говорится в телеграмме министра спорта.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).