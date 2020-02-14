Черчесов заявил, что необходимо продолжать традиции, заложенные Рейнгольдом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Необходимо продолжать традиции, которые были заложены чемпионом СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерием Рейнгольдом. Об этом на церемонии прощания с бывшим футболистом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. Он будет похоронен в пятницу на Николо-Архангельском кладбище.

"Сложно находить слова в такой день. Мы, молодое поколение, не пересекались на поле, но то, что мы читали, видели - это достойно уважения, - сказал Черчесов. - Его критические стрелы точно попадали в цель, любое его слово заставляло задуматься, спасибо ему за критику, которую мы слышали от него. Ушел наш соратник, спартаковец, то, что он делал, достойно большого уважения, наша задача - продолжать те традиции, которые были заложены Валерием Рейнгольдом".

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).