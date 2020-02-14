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Бокс

Федерация бокса России проверит спортсменов после обнаружения кокаина у Кушиташвили

Сборная России в настоящий момент готовится в Кисловодске к отборочному турниру на ОИ-2020
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России проверит всех спортсменов национальной команды после обнаружения кокаина в организме Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина. Сборная России в настоящий момент готовится в Кисловодске к отборочному турниру на Олимпиаду-2020, который пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта.

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"Мы проведем строгую проверку всех боксеров после этого происшествия. Необходим жесткий контроль", - сказал Кремлев. Ранее он сообщил ТАСС, что федерация планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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