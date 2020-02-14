Церемония прощания с чемпионом СССР по футболу Валерием Рейнгольдом прошла в Москве

Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего "Спартака" Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. Рейнгольд будет похоронен в пятницу на Николо-Архангельском кладбище.

Церемонию посетили первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие наставники красно-белых Олег Романцев и Георгий Ярцев, воспитанники академии "Спартака", Евгений Ловчев и другие ветераны клуба, директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и болельщики "Спартака".

"Мне пришлось проводить в последний путь всю мою золотую команду, теперь судьба распорядилась провожать тех ребят, которых тренировал, которые достигали успеха, - сказал Симонян. - Валера был быстрым игроком, который возил всю оборону соперника. Был блестящий тандем Юрия Севидова, его близкого друга, и крайнего форварда Рейнгольда, они разрывали оборону соперника. У них была прекрасная дружба, нельзя было не смеяться и не хохотать".

Во время церемонии прощания была зачитана телеграмма министра спорта РФ Олега Матыцина, который назвал Рейнгольда выдающимся футболистом, внесшим огромный вклад в развитие игры.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).