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ЧМ по санному спорту в Сочи

Четыре российских саночника квалифицировались в финал спринта на чемпионате мира

Семен Павличенко в квалификации стал вторым

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре российских спортсмена прошли квалификацию и выступят в финале спринта на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в Сочи.

Семен Павличенко в квалификации стал вторым, Александр Горбацевич показал четвертое время, Максим Аравин - шестое, Роман Репилов - девятое. В финал спринта вышли спортсмены, занявшие первые 15 мест в квалификации. Финальные заезды пройдут позднее в пятницу.

В программу чемпионатов мира спринт вошел в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.

Теги
ЧМ по санному спорту в Сочи
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