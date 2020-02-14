Четыре российских саночника квалифицировались в финал спринта на чемпионате мира

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре российских спортсмена прошли квалификацию и выступят в финале спринта на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в Сочи.

Семен Павличенко в квалификации стал вторым, Александр Горбацевич показал четвертое время, Максим Аравин - шестое, Роман Репилов - девятое. В финал спринта вышли спортсмены, занявшие первые 15 мест в квалификации. Финальные заезды пройдут позднее в пятницу.

В программу чемпионатов мира спринт вошел в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.