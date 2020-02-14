Мишустин назначил Азата Кадырова первым замглавы Минспорта РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Азата Кадырова первым заместителем министра спорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Кадырова Азата Рифгатовича первым заместителем министра спорта Российской Федерации", - говорится в документе.
Другим распоряжением Мишустин освободил от должности замглавы Минспорта РФ Сергея Косилова.
В среду Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта с пяти до шести.