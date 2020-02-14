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Массовый спорт

Мишустин назначил Азата Кадырова первым замглавы Минспорта РФ

Другим распоряжением премьер-министр освободил от должности замглавы Минспорта Сергея Косилова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Азата Кадырова первым заместителем министра спорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Кадырова Азата Рифгатовича первым заместителем министра спорта Российской Федерации", - говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности замглавы Минспорта РФ Сергея Косилова.

В среду Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта с пяти до шести.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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