Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ

ТАСС, 14 февраля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял единогласное решение об избрании президентом организации Алексея Морозова. Об этом говорится в пресс-релизе КХЛ. Двукратный чемпион мира по хоккею Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. 42-летний Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги вплоть до избрания нового руководителя организации.

"Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея. Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков, - сказал председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. - Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрел необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития, и лига продолжит неуклонно ей следовать". Морозов стал третьим президентом лиги. С момента основания КХЛ (2008 год) лигой руководил Александр Медведев, в 2014 году его сменил Чернышенко.

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