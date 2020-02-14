Чернышенко назвал КХЛ одной из ведущих международных лиг

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига является одной из ведущих в мире. Об этом он сказал журналистам.

Ранее в пятницу совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании президентом организации Алексея Морозова.

"Хочу, чтобы вы с пониманием отнеслись к тому, что мне не нужно сейчас никакого пиара, у нас установка рассказывать о тех достижениях, которые мы сделали для людей, а не о намерениях. Лига является очень серьезным завоеванием России - это была идея нашего президента. То, что КХЛ сейчас себя представляет как одна из ведущих международных лиг - это большое завоевание", - сказал Чернышенко.

"Я хочу поблагодарить своих коллег за работу в течение этих лет. За это время мы выстроили внутренние процессы и создали стратегию, которой сейчас следуем. Это две важнейшие вещи. У нас накоплены очень серьезные средства, которые позволят лиге избежать различных турбуленций", - добавил Чернышенко.

Чернышенко в январе стал вице-премьером РФ, 51-летний функционер возглавлял КХЛ с 2014 года. Ранее он был главой организационного комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.