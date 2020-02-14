Чернышенко назвал нового главу КХЛ Морозова эффективным менеджером

"Алексей за время работы в Молодежной хоккейной лиге из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера. Мы продолжим взаимодействовать и с вами, и с хоккейной семьей. У нас большие планы, хоккей - вид спорта номер один в стране, он будет развиваться еще большими темпами. У нас с ФХР (Федерацией хоккея России) и Минспортом полное единство мысли в плане развития хоккея в стране, думаю, что в стране продолжится ренессанс нашего хоккея", - сказал бывший глава КХЛ.

Чернышенко в январе стал вице-премьером РФ, в связи с чем руководство лиги досрочно прекратило его полномочия. 51-летний функционер возглавлял лигу с 2014 года. Ранее он был главой организационного комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

С 2015 года Морозов является управляющим директором МХЛ и вице-президентом КХЛ по развитию молодежного хоккея. Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года Морозов был знаменосцем сборной России. 30 июня 2009 года он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - за большой вклад в победу сборной России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах.