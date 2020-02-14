Морозов заявил, что будет отстаивать идею введения жесткого потолка зарплат в КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов будет отстаивать идею введения жесткого потолка зарплат в лиге с сезона-2020/21. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации.

"У нас есть стратегия до 2023 года, которой мы будем придерживаться, - заявил Морозов. - Мы будем отстаивать идею введения потолка и пола зарплат со следующего сезона. Сейчас у нас на носу плей-офф во всех трех лигах (КХЛ, Молодежная хоккейная лига, Высшая хоккейная лига - прим. ТАСС), у нас уже намечен план, кроме введения потолка и пола зарплат, по поручению совета директоров мы легализовываем аренду игроков. Мы будем это продолжать, чтобы на следующий сезон мы вышли с изменениями в регламенте".

КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф - 30%.