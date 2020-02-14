Фастовский: работа в МХЛ не помешает новому президенту КХЛ Морозову

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Работа на посту управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) не помешает новому президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Морозову. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров и правления КХЛ, гендиректор новосибирского клуба "Сибирь" Кирилл Фастовский.

В пятницу совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ.

"Поддерживаю это назначение, - сказал Фастовский. - Готов и дальше способствовать его деятельности, сохраняя курс, который был взят. Все шаги [по развитию лиги] уже известны, они расписаны. Надо просто продолжать идти этим путем и никуда не сворачивать".

Морозов сохранит пост управляющего директора МХЛ вплоть до избрания нового руководителя организации. На вопрос о том, может ли это помешать Морозову во главе КХЛ, собеседник агентства ответил: "Это абсолютно не помешает ему".