{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Фастовский: работа в МХЛ не помешает новому президенту КХЛ Морозову

Морозов сохранит пост управляющего директора МХЛ вплоть до избрания нового руководителя организации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Работа на посту управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) не помешает новому президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Морозову. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров и правления КХЛ, гендиректор новосибирского клуба "Сибирь" Кирилл Фастовский.

На эту тему
Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ

В пятницу совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ.

"Поддерживаю это назначение, - сказал Фастовский. - Готов и дальше способствовать его деятельности, сохраняя курс, который был взят. Все шаги [по развитию лиги] уже известны, они расписаны. Надо просто продолжать идти этим путем и никуда не сворачивать".

Морозов сохранит пост управляющего директора МХЛ вплоть до избрания нового руководителя организации. На вопрос о том, может ли это помешать Морозову во главе КХЛ, собеседник агентства ответил: "Это абсолютно не помешает ему".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Третьяк: ФХР надеется на хорошее взаимодействие с КХЛ после избрания Морозова главой лиги
По словам президента ФХР, Морозов знает хоккей от А до Я
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС