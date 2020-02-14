Третьяк: ФХР надеется на хорошее взаимодействие с КХЛ после избрания Морозова главой лиги

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на хорошее взаимодействие с новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексеем Морозовым. Об этом ТАСС заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации.
"Я его уже поздравил, сказал ему, что он прекрасный хоккеист, два раза выиграл чемпионат мира, серебряный призер Олимпиады, был капитаном сборной, профессионально относился к своему делу как игрок. Он поиграл и в Национальной хоккейной лиге, и в КХЛ, знает хоккей от А до Я, - сказал Третьяк. - Самое главное, у нас хорошее взаимодействие, надеюсь, оно будет таким и дальше, чтобы развивать наш хоккей, чтобы уменьшался отток молодых игроков, чтобы мы вместе работали на продвижение нашего хоккейного бренда, национальной сборной".
"Мы все в одной лодке, чтобы радовать болельщиков своей игрой и чтобы были новые победы", - добавил он.
Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. "У нас был хороший контакт с КХЛ, когда его возглавлял Чернышенко, хотел бы поблагодарить его за работу", - сказал Третьяк.