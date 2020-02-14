Третьяк: ФХР надеется на хорошее взаимодействие с КХЛ после избрания Морозова главой лиги

"Я его уже поздравил, сказал ему, что он прекрасный хоккеист, два раза выиграл чемпионат мира, серебряный призер Олимпиады, был капитаном сборной, профессионально относился к своему делу как игрок. Он поиграл и в Национальной хоккейной лиге, и в КХЛ, знает хоккей от А до Я, - сказал Третьяк. - Самое главное, у нас хорошее взаимодействие, надеюсь, оно будет таким и дальше, чтобы развивать наш хоккей, чтобы уменьшался отток молодых игроков, чтобы мы вместе работали на продвижение нашего хоккейного бренда, национальной сборной".

"Мы все в одной лодке, чтобы радовать болельщиков своей игрой и чтобы были новые победы", - добавил он.

Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. "У нас был хороший контакт с КХЛ, когда его возглавлял Чернышенко, хотел бы поблагодарить его за работу", - сказал Третьяк.