Матыцин уверен, что Морозов будет продуктивно работать на благо КХЛ и российского хоккея

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов будет продуктивно работать на благо лиги и отечественного хоккея. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ.

"Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодежной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт, - сказал Матыцин. - Уверен, что он станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея".