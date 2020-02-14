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КХЛ

Матыцин уверен, что Морозов будет продуктивно работать на благо КХЛ и российского хоккея

Министр спорта отметил, что Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов будет продуктивно работать на благо лиги и отечественного хоккея. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

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В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании Морозова президентом организации. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ.

"Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодежной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт, - сказал Матыцин. - Уверен, что он станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея".

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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