Третьяк: сборная России может пострадать при дальнейшем снижении потолка зарплат в КХЛ

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Команда России может пострадать при дальнейшем снижении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф - 30%. Новый президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что будет отстаивать идею введения жесткого потолка и пола зарплат со следующего сезона.

"Надо смотреть, как клубы будут реагировать, у каждого свои задачи. Интерес к чемпионату сейчас хороший, пока еще ничего не ясно по результатам, - сказал Третьяк. - Если снижение потолка будет дальше, то от этого пострадает сборная, поскольку произойдет размазывание хоккеистов по разным клубам, и мы не найдем те звенья, которые бы играли на Олимпиадах и чемпионатах мира. Поэтому все надо делать с умом, нужно правильное решение".