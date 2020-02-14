Президент КХЛ Морозов покинет совет директоров "Авангарда"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов покинет должность в совете директоров омского "Авангарда". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В пятницу Морозов был избран президентом КХЛ сроком на четыре года, сменив на этом посту Дмитрия Чернышенко. Морозов является членом совета директоров "Авангарда" с мая 2018 года.

"Морозов точно покинет свою должность в "Авангарде". Когда это произойдет, пока неизвестно", - сказали в пресс-службе КХЛ.

Морозов после назначения на пост президента КХЛ сохранит должность управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и президента клуба МХЛ "Крылья Советов".