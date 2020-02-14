{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по санному спорту в Сочи

Российские саночники впервые выиграли ЧМ в спринте в соревнованиях двоек

Победу на турнире в Сочи одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов
Владислав Антонов и Александр Денисьев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Владислав Антонов и Александр Денисьев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в Сочи.

Россияне показали результат 31,281 секунды. Серебряные медали выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (отставание - 0,045 секунды), бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081). Россияне Константин Кашкин и Всеволод Коршунов заняли пятое место (+0,084), Владислав Южаков и Юрий Прохоров - шестое (+0,093).

Золотая награда стала первой для российских экипажей в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. В программу турнира спринт вошел в 2016 году.

Денисьев и Антонов являются серебряными призерами Олимпиады в Сочи в эстафете, бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года в эстафете, также в их активе две золотые (2018, 2020), одна серебряная (2015) и одна бронзовая (2016) медаль чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.

Теги
РоссияЧМ по санному спорту в Сочи
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Российские саночники впервые завоевали больше одной золотой медали чемпионате мира
Вторую медаль высшего достоинства сборной России принесла Екатерина Катникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС