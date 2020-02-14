Российские саночники впервые выиграли ЧМ в спринте в соревнованиях двоек

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в Сочи.

Россияне показали результат 31,281 секунды. Серебряные медали выиграли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (отставание - 0,045 секунды), бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081). Россияне Константин Кашкин и Всеволод Коршунов заняли пятое место (+0,084), Владислав Южаков и Юрий Прохоров - шестое (+0,093).

Золотая награда стала первой для российских экипажей в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. В программу турнира спринт вошел в 2016 году.

Денисьев и Антонов являются серебряными призерами Олимпиады в Сочи в эстафете, бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года в эстафете, также в их активе две золотые (2018, 2020), одна серебряная (2015) и одна бронзовая (2016) медаль чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.