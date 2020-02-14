Бречалов обсудил с Матыциным строительство центра единоборств в Ижевске

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с министром спорта РФ Олегом Матыциным строительство центра спортивных единоборств в Ижевске и подал в Министерство спорта РФ заявку на поддержку проекта. Об этом Бречалов рассказал журналистам в пятницу после подписания договора о развитии дзюдо с главами Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо России.

"Сегодня мы встречались с министром спорта РФ Олегом Матыциным, подписали заявку о поддержке строительства центра единоборств в Ижевске, проект уникальный, - сказал Бречалов. - У нас есть частный инвестор, это Алексей Чулкин, директор холдинга UDS group, возглавляющий Федерацию бокса Удмуртии. Цена объекта составит 415 млн рублей, 20 процентов от это суммы готов вложить инвестор, это формат государственно-частного партнерства, у нас пока не так много таких проектов, и важно, что в дальнейшем компания Чулкина выразила желание этим управлять. Я попросил министерство поддержать нас в этом вопросе".

Бречалов подчеркнул важность положительных эмоций для тех, кто занимается спортом: "Мы живем в эпоху впечатлений, ребятам, которые борются, в том числе важны правильные эмоции, когда они проводят поединки в приспособленных помещениях".