Каменский: опыт и авторитет Морозова помогут КХЛ развиваться

"Алексей - довольно известный человек в хоккее, - сказал Каменский. - У него есть авторитет, он был капитаном сборной; он хорошо проявил себя в организационной работе в Молодежной хоккейной лиге. Есть понимание дальнейшего фронта работ. Так что хочется поздравить его и пожелать успехов в дальнейшей работе".

На вопрос о том, хватит ли Морозову авторитета в качестве управленца на фоне предыдущих руководителей КХЛ, Александра Медведева и Дмитрия Чернышенко, собеседник агентства заявил: "У нас в лиге есть команда, которая работает по всем направлениям. Естественно, мы ему поможем, поддержим. Думаю, перед тем, как прийти на эту должность, он все продумал и у него есть свои задумки".

"Думаю, что это не спонтанный выбор, а осознанный. Бояться нечего, потому что хоккей он знает от и до - сам все это прошел. Его опыт и авторитет помогут лиге развиваться еще лучше", - добавил Каменский.

Морозов сменил на посту президента КХЛ Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. Морозов сохранит пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вплоть до избрания нового руководителя организации.