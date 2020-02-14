Рабочая группа ОКР выработала критерии допуска кандидатов на выборы президента ВФЛА

"Мы выработали критерии допуска до выборов, они достаточно жесткие, я бы даже сказал, беспрецедентные. Но в текущей ситуации полумеры не работают и действовать не будут. Мы в ближайшее время их опубликуем. Смысл в следующем: на пост руководителя и членов президиума не могут претендовать люди, которые когда-либо имели за собой нарушения антидопинговых правил, подозреваются или подозревались в их нарушении или каким-либо образом были уличены в нарушении чистоты спорта", - сказал Поздняков, возглавляющий рабочую группу.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после угрозы со стороны международной федерации ввести жесткие санкции из-за дела легкоатлета Данила Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.