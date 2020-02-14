Рабочая группа ОКР выработала критерии допуска кандидатов на выборы президента ВФЛА

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) выработала критерии допуска кандидатов на выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам сказал глава ОКР Станислав Поздняков.
"Мы выработали критерии допуска до выборов, они достаточно жесткие, я бы даже сказал, беспрецедентные. Но в текущей ситуации полумеры не работают и действовать не будут. Мы в ближайшее время их опубликуем. Смысл в следующем: на пост руководителя и членов президиума не могут претендовать люди, которые когда-либо имели за собой нарушения антидопинговых правил, подозреваются или подозревались в их нарушении или каким-либо образом были уличены в нарушении чистоты спорта", - сказал Поздняков, возглавляющий рабочую группу.
Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после угрозы со стороны международной федерации ввести жесткие санкции из-за дела легкоатлета Данила Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.