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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Рабочая группа ОКР выработала критерии допуска кандидатов на выборы президента ВФЛА

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, критерии достаточно жесткие
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) выработала критерии допуска кандидатов на выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

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"Мы выработали критерии допуска до выборов, они достаточно жесткие, я бы даже сказал, беспрецедентные. Но в текущей ситуации полумеры не работают и действовать не будут. Мы в ближайшее время их опубликуем. Смысл в следующем: на пост руководителя и членов президиума не могут претендовать люди, которые когда-либо имели за собой нарушения антидопинговых правил, подозреваются или подозревались в их нарушении или каким-либо образом были уличены в нарушении чистоты спорта", - сказал Поздняков, возглавляющий рабочую группу.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после угрозы со стороны международной федерации ввести жесткие санкции из-за дела легкоатлета Данила Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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