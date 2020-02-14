Соревнования по легкой атлетике в России пройдут под руководством рабочей группы ОКР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Все соревнования в России по легкой атлетике до возвращения аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики будут проходить под руководством рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам сказал глава ОКР Станислав Поздняков.
"Как будет работать наша легкая атлетика в период до 28 февраля с точки зрения выполнения федерацией своих обязанностей по реализации календарного плана? Всю эту работу рабочая группа ведет в тесном взаимодействии с Минспортом, интересы спортсменов не будут ни коим образом ущемлены. Все мероприятия, включая чемпионат России в зале в Москве, будут проведены под руководством нашей рабочей группы", - сказал Поздняков.
5 февраля президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов заявил ТАСС, что федерация возьмет на себя финансирование всех легкоатлетических соревнований, включенных в единый календарный план Министерства спорта РФ. "Еще раз подтвердилась информация, что современное пятиборье поддерживает федерацию финансово. Это важно, чтобы сезон продолжался, чтобы чемпионат России прошел. Так что прекрасно оцениваю работу группы", - отметил глава ОКР.
3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.
В феврале должен пройти целый ряд легкоатлетических турниров, включенных в ЕКП. Самыми крупными из них являются "Русская зима" (8-9 февраля), зимний чемпионат и первенство России в многоборье (16-18 февраля), командный чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе (17-18 февраля), а также чемпионат России в помещении (25-27 февраля).