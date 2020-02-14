Соревнования по легкой атлетике в России пройдут под руководством рабочей группы ОКР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Все соревнования в России по легкой атлетике до возвращения аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики будут проходить под руководством рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Как будет работать наша легкая атлетика в период до 28 февраля с точки зрения выполнения федерацией своих обязанностей по реализации календарного плана? Всю эту работу рабочая группа ведет в тесном взаимодействии с Минспортом, интересы спортсменов не будут ни коим образом ущемлены. Все мероприятия, включая чемпионат России в зале в Москве, будут проведены под руководством нашей рабочей группы", - сказал Поздняков.