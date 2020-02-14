Более половины билетов продано на юниорский ЧМ по керлингу в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Организаторы реализовали более половины билетов на чемпионат мира по керлингу среди юниоров, который пройдет в Красноярске с 15 по 22 февраля. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель красноярской дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов.

Первенство мира пройдет в Красноярске в ледовом дворце "Кристалл-Арена", построенном специально к зимней Универсиаде и вмещающем 3,5 тыс. зрителей.

"Более половины билетов уже распространено, активно покупают билеты", - сказал Уразов, добавив, что после сюжетов в СМИ о стартующем первенстве и начала соревнований можно ожидать роста продаж билетов. Он также отметил, что сейчас еще остаются в ограниченном количестве билеты на полуфиналы и финалы.

По его словам, на соревнования прибыли иностранные болельщики. "В основном это люди, которые сопровождают команды", - сказал он. Как уточнили ТАСС в оргкомитете, в Красноярск приехало около 150 иностранных гостей, это спортсмены и другие представители спортивных делегаций.

Стоимость билетов на матчи группового этапа составит 100-200 рублей, на полуфиналы и финалы - 250-350 рублей.

В первенстве мира примут участие 20 команд из 15 стран: России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии.