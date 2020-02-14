Роман Ротенберг: эффективное взаимодействие ФХР и КХЛ продолжится после избрания Морозова

В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании двукратного чемпиона мира по хоккею Морозова президентом организации.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Назначение управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поможет взаимодействию между организацией и Федерацией хоккея России (ФХР). Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

"Мы уверены, что назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ поможет дальнейшему эффективному взаимодействию федерации и лиги, - сказал Ротенберг. - Перед нашим хоккеем стоит много задач: это и развитие детского хоккея, в том числе в клубах КХЛ, и подготовка молодых хоккеистов, и обучение тренеров, которые должны не то что работать по современным методикам, а опережать время и привносить инновационные идеи в наш хоккей, это, и, безусловно, создание условий по сохранению лучших хоккеистов в России".

"Нам нужно сделать все для развития молодых игроков в клубах и системе сборных команд, где они получают международную практику, способствующую росту, мастерству. Только работая вместе, при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России, мы сможем добиться желаемых результатов", - добавил первый вице-президент ФХР.

Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. Морозов сохранит пост управляющего директора МХЛ вплоть до избрания нового руководителя организации.