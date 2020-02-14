Роман Ротенберг: эффективное взаимодействие ФХР и КХЛ продолжится после избрания Морозова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Назначение управляющего директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поможет взаимодействию между организацией и Федерацией хоккея России (ФХР). Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.
В пятницу было объявлено, что совет директоров КХЛ принял единогласное решение об избрании двукратного чемпиона мира по хоккею Морозова президентом организации.
"Мы уверены, что назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ поможет дальнейшему эффективному взаимодействию федерации и лиги, - сказал Ротенберг. - Перед нашим хоккеем стоит много задач: это и развитие детского хоккея, в том числе в клубах КХЛ, и подготовка молодых хоккеистов, и обучение тренеров, которые должны не то что работать по современным методикам, а опережать время и привносить инновационные идеи в наш хоккей, это, и, безусловно, создание условий по сохранению лучших хоккеистов в России".
"Нам нужно сделать все для развития молодых игроков в клубах и системе сборных команд, где они получают международную практику, способствующую росту, мастерству. Только работая вместе, при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России, мы сможем добиться желаемых результатов", - добавил первый вице-президент ФХР.
Морозов сменил на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ. Морозов сохранит пост управляющего директора МХЛ вплоть до избрания нового руководителя организации.