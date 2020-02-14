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ВОЗ не видит причин для отмены Олимпийских игр в Токио

Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа

ТАСС, 14 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила Международному олимпийскому комитету (МОК), что нет никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, комментарий которого приводит Reuters.

"Совет, который мы получили от ВОЗ, заключается в том, что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса Игр", - сказал Коутс.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
ЯпонияОлимпиада-2020 в ТокиоКитайская вирусная пневмония
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