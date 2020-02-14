Российская фигуристка Попова завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в соревнованиях танцевальных дуэтов, завершила карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщила сама Попова.

"У нас с Сергеем были проблемы со здоровьем, так что решили не мучить ни себя, ни других, - сказала 23-летняя Попова. - У обоих накопились травмы. Что дальше? Дальше мы пока в поиске, возможно, тренерская деятельность. Пока только начали поиски".

"ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) нас поддержала, когда ситуация со здоровьем, тут уже ничего не сделаешь. Пообещали оказывать всякую помощь. Как отреагировала тренер? Думаю, спокойно, она была к этому готова", - добавила спортсменка.

Попова начала заниматься фигурным катанием в 2002 году. Ее партнером с 2016 года стал Сергей Мозгов, с которым фигуристка добилась главных достижений в карьере. Дуэт стал победителем зимней Универсиады 2019 года, дважды серебряным призером финала Кубка России (2016/17, 2018/19). На чемпионатах России дуэт два раз становился четвертым.