Глава EJU высоко оценил перспективы европейских дзюдоистов на Играх в Токио

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик высоко оценивает перспективы европейских дзюдоистов, в том числе россиян, на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Таким мнением он поделился с ТАСС.

На последнем турнире "Большой шлем" в Париже больше победу в общем зачете одержала сборная Японии.

"Европейские дзюдоисты хорошо выступили в Париже. Понятно, что в рейтинге японцы лидируют практически во всех весовых категориях, но в тяжелых весах у них не все так сладко. Плюс лидеры японского дзюдо не на всех Олимпиадах выигрывают, свидетельство тому - Игры в Лондоне, в Рио-де-Жанейро", - напомнил Соловейчик.

"Российские дзюдоисты сейчас представлены по два человека в каждом весе, они в топ-20. Результат на Играх, конечно, будет зависеть от того, как они будут готовиться, но у нас есть, на кого возлагать надежды. Понятно, что результаты Олимпиады предсказать практически невозможно, и да, японцы сильны, но не всегда, ведь часто у них выигрывают именно европейцы, в чем мы не раз имели возможность убедиться на последнем "Большом шлеме" в Париже", - добавил он.