Жамнов: авторитет Морозова в хоккейном мире поможет ему на посту президента КХЛ

В пятницу Морозов был избран президентом КХЛ сроком на четыре года, он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе был назначен вице-премьером РФ.

ТАСС, 14 февраля. Авторитет в хоккейном мире, который есть у Алексея Морозова, поможет ему в управлении Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Такое мнение высказал генеральный менеджер московского "Спартака" и член совета директоров КХЛ Алексей Жамнов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Алексей Морозов - хоккейный человек, играл на высоком уровне, я думаю, и на этой высокой должности у него все получится, чем нужно - поможем. Главное - у Алексея есть амбиции, он прекрасно понимает те задачи, которые надо решать, - сказал Жамнов. - Не самый последний фактор из тех, которые говорят за него - большой авторитет в хоккейном мире. Игра в КХЛ, НХЛ - он хорошо знает, как устроено хоккейное хозяйство, мы с Алексеем в ближайшее время обязательно увидимся и пообщаемся".

Председатель совета директоров "Авангарда" и член совета директоров КХЛ Александр Крылов считает Морозова большим профессионалом, который уже набрался менеджерского опыта. "Не сомневался ни минуты, голосуя за его кандидатуру, - сказал функционер. - На протяжении последних двух сезонов Алексей входил в состав совета директоров "Авангарда", мы много общались и взаимодействовали по различным хоккейным вопросам. Предыдущее руководство лиги в лице Дмитрия Чернышенко задало правильный, на мой взгляд, вектор развития КХЛ, хочется пожелать Алексею Алексеевичу удачи в реализации этой стратегии и всяческих успехов в новой должности".

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает назначение Морозова президентом КХЛ большим вызовом для него. "Он достаточно молодой руководитель, и у него теперь появилась уникальная возможность применить свои знания и опыт в столь интересном и перспективном проекте, как КХЛ, - сказал Есмантович. - Перед ним стоят важные задачи, я говорю, прежде всего, о том, чтобы молодежь оставалась в России и не уезжала за океан в юном возрасте. Стоит рассмотреть и вопросы потолка зарплат, размеров площадок, на которых мы сейчас играем в лиге, Алексей Морозов еще на ледовой арене доказал всем, что он человек с характером, что он истинный боец, надеюсь, он продолжит придерживаться той стратегии развития КХЛ, которую мы приняли несколько лет назад".

С 2015 года Морозов является управляющим директором МХЛ и вице-президентом КХЛ по развитию молодежного хоккея. Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).