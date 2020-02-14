Морозов: вариант включения "Крыльев Советов" в КХЛ не рассматривается

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, который также является президентом клуба "Крылья Советов", заявил, что московская команда не намерена претендовать на вступление в КХЛ. Об этом Морозов сообщил журналистам.

"Я остаюсь там президентом, это мой родной клуб, а также остаюсь стратегическим консультантом, - сказал Морозов. - Была программа по возвращению в КХЛ, но, к сожалению, через год спонсор, который пришел три года назад, покинул клуб. Сейчас у клуба нет стратегии вернуться в КХЛ, потому что для этого нужны финансы, которых нет у клуба. Развивается молодежная академия, команда МХЛ, мы для этого ее и создали, чтобы это была ступенька перехода во взрослый хоккей".

"Крылья Советов" никогда не участвовали в КХЛ, взрослая профессиональная команда прекратила свое существование в 2011 году. Клуб был основан в 1947 году. "Крылья Советов" - двукратный чемпион СССР (1957, 1974). Московский клуб стал первым обладателем Кубка СССР, разыгранного в 1951 году, позднее "Крылья Советов" еще дважды завоевывали этот трофей - в 1974 и 1989 году.

Морозов выступал за "Крылья Советов" с 1994 по 1998 год.