ФК "Спартак" продлил контракт с полузащитником Маркитесовым

ТАСС, 14 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Маркитесов продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

Маркитесов является воспитанником "Спартака". В 2018 году он дебютировал за дубль, в 2019 году - за "Спартак-2", выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2020 году полузащитник был вызван главным тренером основной команды Доменико Тедеско на тренировочные сборы.

В текущем сезоне Маркитесов провел 23 игры за "Спартак-2", в которых забил 2 мяча и получил 3 желтых карточки.