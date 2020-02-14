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Футбол в России

ФК "Спартак" продлил контракт с полузащитником Маркитесовым

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года

ТАСС, 14 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Маркитесов продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до лета 2023 года.

Маркитесов является воспитанником "Спартака". В 2018 году он дебютировал за дубль, в 2019 году - за "Спартак-2", выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2020 году полузащитник был вызван главным тренером основной команды Доменико Тедеско на тренировочные сборы.

В текущем сезоне Маркитесов провел 23 игры за "Спартак-2", в которых забил 2 мяча и получил 3 желтых карточки.

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