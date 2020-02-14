Легкоатлетка Ласицкене заявила, что не теряет надежду выступить на Играх 2020 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, не теряет надежду выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом трехкратная чемпионка мира рассказала журналистам.

В пятницу в Москве прошло заседание рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

"В процентном соотношении оцениваю шансы [выступить на Олимпиаде-2020] как 50 на 50, - сказала Ласицкене. - Утверждать, что буду участвовать, я не могу, но как член рабочей группы я видела, что работа идет, что есть желание помочь спортсменам. Надежда есть, и много серьезных людей с серьезным настроем работают".