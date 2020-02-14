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Легкоатлетка Ласицкене заявила, что не теряет надежду выступить на Играх 2020 года

В процентном соотношении трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту оценивает свои шансы как 50 на 50
Мария Ласицкене Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, не теряет надежду выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом трехкратная чемпионка мира рассказала журналистам.

В пятницу в Москве прошло заседание рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

"В процентном соотношении оцениваю шансы [выступить на Олимпиаде-2020] как 50 на 50, - сказала Ласицкене. - Утверждать, что буду участвовать, я не могу, но как член рабочей группы я видела, что работа идет, что есть желание помочь спортсменам. Надежда есть, и много серьезных людей с серьезным настроем работают".

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Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

AIU 28 января назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В свете данного решения Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля.

Теги
РоссияОлимпиада-2020 в ТокиоВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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