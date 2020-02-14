{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Самый северный международный турнир по керлингу пройдет в смешанных парах

Турнир ежегодно проходит в Дудинке

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Самый северный международный турнир по керлингу - Arctic Cup (Арктический кубок по керлингу), проходящий ежегодно в Дудинке (Красноярский край), в 2020 году состоится в формате соревнований смешанных пар. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова.

"Планируются смешанные пары, эта дисциплина довольно популярна у жителей. Сейчас ведем переговоры с командами", - сказала Жаркова, добавив, что планируется пригласить сильнейшие команды.

По ее словам, рассматривался вопрос об участии в турнире мужских команд, но от этой идеи пока отказались. Она отметила, что турнир пройдет в традиционные сроки - в мае.

Арктический кубок по керлингу впервые прошел в 2017 году. Турнир проходит в Дудинке - в арктической зоне Красноярского края. Его организатором является Федерация керлинга России при поддержке Минспорта РФ и компании "Норникель". В 2017 и 2019 годах турнир проводился среди женских команд, в 2018 году - среди смешанных пар.

Теги
Красноярский крайЗимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ЧМ по санному спорту в Сочи
Саночники Денисьев и Антонов заявили, что не волновались перед победным стартом на ЧМ
Россияне завоевали золото в спринте в двойках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС