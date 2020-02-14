Самый северный международный турнир по керлингу пройдет в смешанных парах

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Самый северный международный турнир по керлингу - Arctic Cup (Арктический кубок по керлингу), проходящий ежегодно в Дудинке (Красноярский край), в 2020 году состоится в формате соревнований смешанных пар. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова.

"Планируются смешанные пары, эта дисциплина довольно популярна у жителей. Сейчас ведем переговоры с командами", - сказала Жаркова, добавив, что планируется пригласить сильнейшие команды.

По ее словам, рассматривался вопрос об участии в турнире мужских команд, но от этой идеи пока отказались. Она отметила, что турнир пройдет в традиционные сроки - в мае.

Арктический кубок по керлингу впервые прошел в 2017 году. Турнир проходит в Дудинке - в арктической зоне Красноярского края. Его организатором является Федерация керлинга России при поддержке Минспорта РФ и компании "Норникель". В 2017 и 2019 годах турнир проводился среди женских команд, в 2018 году - среди смешанных пар.