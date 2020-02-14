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ЧМ по санному спорту в Сочи

Саночники Денисьев и Антонов заявили, что не волновались перед победным стартом на ЧМ

Россияне завоевали золото в спринте в двойках
Александр Денисьев и Владислав Антонов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Денисьев и Владислав Антонов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов, ставшие чемпионами мира в спринте в двойках, не волновались перед началом соревнований. Об этом Денисьев рассказал журналистам.

Денисьев и Антонов выиграли с результатом 31,281 секунды. Серебряные медали завоевали итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (отставание - 0,045 секунды), бронзовые - немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081).

"Сегодня у нас практически не было волнения, выходили на старт очень спокойными, все-таки соперники все знакомые, только название турнира поменялось, - сказал Денисьев. - Понимали, что нужно проехать без ошибок, и тогда можно претендовать на медали. Конечно, очень счастливы, но это домашняя трасса, и этот фактор, конечно, тоже помог. Год назад здесь впервые стали победителями этапа Кубка мира, тот успех помог обрести дополнительную психологическую уверенность".

"В прошлом сезоне у меня были серьезные проблемы со здоровьем, с инвентарем тоже мучились. В этом сезоне все складывается хорошо, и инвентарь, в принципе, нас не подводит", - добавил Денисьев.

Денисьев и Антонов являются серебряными призерами Олимпиады в Сочи в эстафете, бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года в эстафете, также в их активе две золотые (2018, 2020), одна серебряная (2015) и одна бронзовая (2016) медаль чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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