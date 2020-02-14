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Евро-2020
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Болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи Евро-2020 в Петербурге

В городе пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов
Часы обратного отсчета времени до старта Евро-2020 Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Часы обратного отсчета времени до старта Евро-2020
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Болельщики подали более 1,8 млн заявок на покупку билетов на четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в релизе оргкомитета российской части Евро-2020, который оказался в распоряжении ТАСС.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две игры в Петербурге - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии.

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Болельщики подали рекордное число заявок на приобретение билетов на матчи Евро-2020

"Болельщики, желающие посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, подали более 1,8 миллиона заявок на билеты, - говорится в релизе. - Во время второго этапа продаж в декабре 2019 года было запрошено 810 тыс. билетов, еще около 1 млн заявок было подано в ходе первой фазы продаж. Спрос более чем в семь раз превышает вместимость стадиона "Санкт-Петербург", по этому показателю он четвертый среди 12 арен турнира".

Отмечается, что самым востребованным матчем турнира из тех, что пройдут в Санкт-Петербурге, является игра между сборными России и Финляндии: 71,8% билетов отведено болельщикам хозяев, 20,3% - гостям. Также высок интерес россиян к матчу национальной команды против сборной Бельгии (более 83,3% билетов) и намеченному на 3 июля четвертьфиналу (76,9%). На игру между командами Финляндии и Бельгии половина заявок поступила от россиян, треть - от финских болельщиков и более 5% - от бельгийских.

В пятницу пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что на матчи предстоящего турнира подано рекордное количество заявок - 28,3 млн. В организации отметили, что общее количество заявок на билеты на турнир 2020 года вдвое превышает данный показатель Евро-2016. 64% заявок поступило от болельщиков из стран, принимающих турнир. Более половины запросов поданы на билеты самой низкой ценовой категории; на финал, который пройдет 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, подано более 700 тыс. заявок.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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