Третьяк: ФХР рационально подошла к выбору состава сборной на Шведские игры

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рационально подошла к вопросу выбора игроков в сборную России на третий этап Евротура, не став приглашать в состав команды всех сильнейших. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

"Главной задачей было проверить молодых игроков, мы же не могли из СКА и ЦСКА основных не брать, а из других клубов забрать всех лучших - все должны быть в одних условиях. Поэтому из всех клубов мы лучших не брали, потому что скоро плей-офф, каждое очко на вес золота, и мы подошли к таким вещам рационально, - сказал Третьяк. - Мы понимали, что очень сложно будет добиться победы, но зато мы посмотрели второй эшелон, посмотрели, кто есть кто среди тех, кто на вторых ролях в своих клубах".

"Жалко, что мы проиграли, но это хороший урок для молодых, кто там был. Мы как-то говорили, что из трех этапов на этом мы привлечем больше молодежи. Поэтому ничего страшного нет, не надо говорить, что у нас все плохо. Мы могли бы набрать лучших, но мы и навстречу клубам тоже идем", - добавил он.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 30 апреля по 3 мая.