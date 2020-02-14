Комитет по этике РФС не будет рассматривать ситуацию с публикацией Тарасова о коронавирусе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не станет рассматривать ситуацию с публикацией находящегося на просмотре в казанском "Рубине" полузащитника Дмитрия Тарасова в социальной сети Instagram о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

12 февраля Тарасов в своем аккаунте в сторис в Instagram опубликовал с парикмахером азиатской внешности и подписью "коронавирус". Этот пост вызвал негативную реакцию со стороны общественности. Позднее 32-летний игрок назвал публикацию "дурацким юмором", который не нужно воспринимать всерьез. На следующий день заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что рассмотрение данного дела комитетом по этике возможно.

"С учетом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Тарасов является свободным агентом с лета 2019 года - перед началом сезона-2019/20 московский "Локомотив" не стал продлевать соглашение с игроком, который выступал за команду с 2010 года. В составе столичного клуба он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за "Локомотив" в разных турнирах и восемь игр за сборную России.