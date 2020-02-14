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Евро-2020

Сорокин: оргкомитет российской части ЧЕ-2020 приятно удивлен спросом на билеты

Болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи турнира в Петербурге
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года приятно удивлен спросом на билеты на матчи турнира в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, комментарий которого приводится в пресс-релизе оргкомитета, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две игры в Петербурге - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии. В пятницу было объявлено, что болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи турнира в Петербурге.

"Спрос на билеты - и на матчи российской части Евро-2020, и на турнир в целом - не скрою, нас приятно удивляет, - сказал Сорокин. - До старта турнира осталось уже меньше четырех месяцев, и мы вместе с любителями футбола с нетерпением ждем его начала. Недавний визит УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) в Санкт-Петербург добавил уверенности, что город и стадион готовы встретить и провести турнир на самом высоком уровне. А мы как организаторы сделаем все, чтобы летом болельщики из России и других стран, жители и гости города на Неве получили удовольствие от этого футбольного праздника".

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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