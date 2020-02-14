Гарт отметила, что на ЧМ по санному спорту победы одерживают не только фавориты

В пятницу Екатерина Катникова стала чемпионкой мира в спринте, второй стала Татьяна Иванова.

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Победы молодых спортсменов на чемпионате мира по санному спорту в Сочи показывают правильность пути развития вида спорта в России. Об этом журналистам заявила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

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"После сегодняшней двойной победы наших саночниц я плачу от счастья. Со мной в первый раз такое, по-моему. Девчонки - большие молодцы, а Катя Катникова - просто умница. Радостно, что в сборной побеждают не только фавориты, но и молодежь. Это означает правильность нашего пути, когда делается ставка не только на ведущих", - сказала Гарт.

Катникова после победы отказалась общаться с журналистами, сославшись на сильное волнение.

Ранее в пятницу Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира в спринте в двойках. Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.