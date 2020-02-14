{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Джерард Батлер понесет олимпийский огонь в Спарте

Актер проведет свой этап эстафеты 14 марта
Джерард Батлер EPA-EFE/NINA PROMMER
Описание
Джерард Батлер
© EPA-EFE/NINA PROMMER

ТАСС, 14 февраля. Шотландский киноактер Джерард Батлер, сыгравший главную роль в фильме "300 спартанцев", примет участие в эстафете огня Олимпийских игр 2020 года, он понесет факел в Спарте. Об этом мэр Спарты Евангелос Валиотис сообщил Греческой корпорации телерадиовещания.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии. Батлер проведет свой этап эстафеты 14 марта.

После недели путешествия по Греции огонь специальным рейсом будет доставлен в Японию. В течение 121 дня эстафета олимпийского огня посетит 47 префектур Японии, 24 июля в Токио эстафета завершится на церемонии открытия летних Олимпийских Игр. Соревнования продлятся до 9 августа.

Теги
ГрецияОлимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Сорокин: на один билет на матч Евро-2020 в Петербурге в среднем претендуют 12 человек
Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 признался, что его удивил более высокий интерес болельщиков к игре сборной России против финнов, а не бельгийцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС