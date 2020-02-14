Джерард Батлер понесет олимпийский огонь в Спарте

ТАСС, 14 февраля. Шотландский киноактер Джерард Батлер, сыгравший главную роль в фильме "300 спартанцев", примет участие в эстафете огня Олимпийских игр 2020 года, он понесет факел в Спарте. Об этом мэр Спарты Евангелос Валиотис сообщил Греческой корпорации телерадиовещания.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии. Батлер проведет свой этап эстафеты 14 марта.

После недели путешествия по Греции огонь специальным рейсом будет доставлен в Японию. В течение 121 дня эстафета олимпийского огня посетит 47 префектур Японии, 24 июля в Токио эстафета завершится на церемонии открытия летних Олимпийских Игр. Соревнования продлятся до 9 августа.