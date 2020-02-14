Дворкович: FIDE рада вновь доверить России проведение крупного международного турнира

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) рада, что вновь может доверить России проведение крупного международного соревнования. Об этом журналистам рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Рады, что можем вновь доверить России проведение крупного международного соревнования. В России богатая на таланты шахматная школа. Турнир претендентов - важнейший этап в борьбе за мировую шахматную корону. На старте силы равны, мы ожидаем очень интересную борьбу", - сказал Дворкович.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревнованиях от России примут участие Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.