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Евро-2020

Сорокин: на один билет на матч Евро-2020 в Петербурге в среднем претендуют 12 человек

Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 признался, что его удивил более высокий интерес болельщиков к игре сборной России против финнов, а не бельгийцев

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Двенадцать человек в среднем претендуют на один билет на матч чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две игры в Петербурге - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии. В пятницу оргкомитет российской части Евро-2020 сообщил о том, что болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи турнира в Петербурге.

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Болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи Евро-2020 в Петербурге

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. За это время на нем прошли четыре игры Кубка конфедераций 2017 года и семь матчей чемпионата мира 2018 года, а также две официальные и три товарищеские встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

"Сравнивать спрос [с Кубком конфедераций и чемпионатом мира] сложно, потому что здесь меньше матчей и больше - с участием нашей сборной, - сказал Сорокин. - Наверное, концентрированный спрос выше сейчас, на Евро. Если взять в среднем, на сегодняшний день это 12 человек на один билет. Это, конечно же, много".

"Там у нас спрос разнился от матча к матчу, а здесь он более концентрированный. Поэтому очень сложно сравнивать", - добавил собеседник агентства.

"Большой интерес к матчу Россия - Финляндия удивил"

Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 признался, что его удивил более высокий интерес болельщиков к игре сборной России против финнов, а не бельгийцев. "Во-первых, для нас это стало большим удивлением то, что большей популярностью пользуется матч Россия - Финляндия, за счет близости гостящей команды. Во-вторых, 12 человек на билет - это много", - отметил он.

"То, что на игру сборных Финляндии и Бельгии много заявок от российских болельщиков, не удивило. Около половины заявок от россиян - это нормально. Ведь это будет хороший футбол на хорошей арене. После чемпионата мира нас сложно чем-то удивить", - резюмировал Сорокин.

В пятницу пресс-служба УЕФА сообщила, что на матчи предстоящего турнира подано рекордное количество заявок - 28,3 млн. В организации отметили, что общее количество заявок на билеты на турнир 2020 года вдвое превышает данный показатель Евро-2016. 64% заявок поступило от болельщиков из стран, принимающих турнир. Более половины запросов поданы на билеты самой низкой ценовой категории; на финал, который пройдет 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, подано более 700 тыс. заявок.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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