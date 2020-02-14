Третьяк: ФХР изучает вопрос, сколько команд могут выступить в юношеской лиге

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) анализирует возможность юношеских команд выступать в чемпионате Российской хоккейной лиги (РХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее портал "Бизнес-онлайн" сообщил, что в чемпионате будут выступать 16 команд, которые представляют ведущие хоккейные школы России. Турнир среди игроков, не попавших в Молодежную хоккейную лигу, планируется начать с сентября, по восемь клубов будут выступать на Западе и Востоке. ФХР потратит на организацию турнира 100 млн рублей, целью соревнований будет остановить отток молодых хоккеистов из России.

"Мы сейчас разослали письма всем клубам, подводим итоги, какие команды могут и хотят выступать, а какие нет. Нам нужно, чтобы молодые хоккеисты 16-17 лет соревновались на высоком уровне, чтобы они не уезжали за океан, оставались и имели возможность соревноваться", - сказал Третьяк.

"Поэтому мы сейчас смотрим, анализируем и будем готовиться. Мы планируем начать турнир с сентября, сейчас изучаем, сколько клубов будет играть", - добавил он.