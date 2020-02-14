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Турнир претендентов по шахматам

Матыцин надеется, что шахматный турнир претендентов пройдет на самом высоком уровне

Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Министр спорта РФ Олег Матыцин Пресс-служба Федерации шахмат России
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Пресс-служба Федерации шахмат России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что шахматный турнир претендентов пройдет на самом высоком уровне. Об этом он сказал в ходе жеребьевки турнира.

"Для меня большая честь проводить жеребьевку турнира претендентов. Шахматы имеют великие традиции в России, мы рады что FIDE [Международную шахматную федерацию] возглавляет наш соотечественник. Шахматы - тот вид деятельности, который позволяет добиться успеха в спорте и жизни. Мы разговаривали о том, чтобы шахматы стали частью образовательной программы, надеюсь, что турнир претендентов пройдет на самом высоком уровне", - сказал Матыцин.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревнованиях от России примут участие Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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