{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сорокин: подготовка Санкт-Петербурга к Евро-2020 проходит в плановом режиме

В начале февраля в городе прошел заключительный инспекционный визит представителей УЕФА в преддверии турнира
Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подготовка Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу 2020 года проходит в плановом режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В начале февраля в Санкт-Петербурге прошел заключительный инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в преддверии Евро-2020. Тогда руководитель операционной деятельности на объектах организации Андреас Шар заявил, что, по его мнению, стадион "Санкт-Петербург" полностью готов к турниру. По словам функционера, УЕФА "очень хорошо оценивает готовность арены и города к проведению чемпионата".

"Все хорошо - прошел рабочий инспекционный визит, - сказал Сорокин. - Какой-то озабоченности у наших коллег [из УЕФА] нет, все в плановом режиме. Теперь на стадионе постоянно работает представитель УЕФА".

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. За это время на нем прошли четыре игры Кубка конфедераций 2017 года и семь матчей чемпионата мира 2018 года, а также две официальные и три товарищеские встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две игры в Петербурге - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии. В пятницу оргкомитет российской части Евро-2020 сообщил о том, что болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи турнира в Петербурге.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Чемпион СССР в составе ФК "Спартак" Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище
Бывший нападающий "Спартака" скончался во вторник в возрасте 77 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС