Сорокин: подготовка Санкт-Петербурга к Евро-2020 проходит в плановом режиме

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подготовка Санкт-Петербурга к чемпионату Европы по футболу 2020 года проходит в плановом режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В начале февраля в Санкт-Петербурге прошел заключительный инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в преддверии Евро-2020. Тогда руководитель операционной деятельности на объектах организации Андреас Шар заявил, что, по его мнению, стадион "Санкт-Петербург" полностью готов к турниру. По словам функционера, УЕФА "очень хорошо оценивает готовность арены и города к проведению чемпионата".

"Все хорошо - прошел рабочий инспекционный визит, - сказал Сорокин. - Какой-то озабоченности у наших коллег [из УЕФА] нет, все в плановом режиме. Теперь на стадионе постоянно работает представитель УЕФА".

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. За это время на нем прошли четыре игры Кубка конфедераций 2017 года и семь матчей чемпионата мира 2018 года, а также две официальные и три товарищеские встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две игры в Петербурге - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии. В пятницу оргкомитет российской части Евро-2020 сообщил о том, что болельщики подали более 1,8 млн заявок на билеты на матчи турнира в Петербурге.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.