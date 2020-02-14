Саночник Репилов посвятил победу на чемпионате мира жене, матери и дочке

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, впервые в своей карьере выигравший золото чемпионата мира, посвятил этот успех своим родным - жене, матери и дочери. Об этом он сообщил журналистам.

"Я посвящаю эту медаль дочке, жене и маме, потому что каждая из них занимает важное место в моем сердце, особенно дочь", - сказал чемпион мира.

"Сегодняшняя моя золотая медаль одна стоит всех ранее завоеванных наград, она завоевана на пределе эмоций, радостных и грустных. Очень тяжело настраиваться на старт, до того момента пока не выходишь на него. А когда приезжаешь и понимаешь, что ты чемпион мира, то просто радуешься тому, что не заплакал", - сказал Репилов.

Российский саночник вспомнил чемпионат мира 2017 года, когда ему совсем немного не хватило до золота в спринте. "И к счастью, что не стал тогда чемпионом, потому что могла бы пропасть мотивация. Но сегодня я очень рад своему выигрышу. Лучше домашнего чемпионата мира может быть только домашняя Олимпиада", - заключил Репилов.

Репилов - обладатель спринтерского Кубка мира сезона-2019/20.