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ЧМ по санному спорту в Сочи

Саночник Репилов посвятил победу на чемпионате мира жене, матери и дочке

Россиянин завоевал золотую медаль в спринте
Роман Репилов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов, впервые в своей карьере выигравший золото чемпионата мира, посвятил этот успех своим родным - жене, матери и дочери. Об этом он сообщил журналистам.

Репилов завоевал золотую медаль в спринте, показав результат 34,901 секунды. Второе место занял австриец Давид Гляйршер (+0,006), бронзовая награда досталась итальянцу Доминику Фишналлеру (+0,058).

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"Я посвящаю эту медаль дочке, жене и маме, потому что каждая из них занимает важное место в моем сердце, особенно дочь", - сказал чемпион мира.

"Сегодняшняя моя золотая медаль одна стоит всех ранее завоеванных наград, она завоевана на пределе эмоций, радостных и грустных. Очень тяжело настраиваться на старт, до того момента пока не выходишь на него. А когда приезжаешь и понимаешь, что ты чемпион мира, то просто радуешься тому, что не заплакал", - сказал Репилов.

Российский саночник вспомнил чемпионат мира 2017 года, когда ему совсем немного не хватило до золота в спринте. "И к счастью, что не стал тогда чемпионом, потому что могла бы пропасть мотивация. Но сегодня я очень рад своему выигрышу. Лучше домашнего чемпионата мира может быть только домашняя Олимпиада", - заключил Репилов.

Репилов - обладатель спринтерского Кубка мира сезона-2019/20.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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