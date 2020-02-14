Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за национальную команду Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России", - сказал Кремлев.

Он отметил, что федерация будет просить суд об изменении меры пресечения для спортсмена. "Мы будем ходатайствовать [в суде], чтобы его отдали нам на перевоспитание. Будем с ним работать. Там [в заключении] он ничему не научится. Мы не бросим его, будем помогать [финансово] и ему самому, и матери", - сказал Кремлев.