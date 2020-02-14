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Бокс

Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили

Ранее спортсмен был арестован по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков
Георгий Кушиташвили Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Георгий Кушиташвили
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за национальную команду Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России", - сказал Кремлев.

Он отметил, что федерация будет просить суд об изменении меры пресечения для спортсмена. "Мы будем ходатайствовать [в суде], чтобы его отдали нам на перевоспитание. Будем с ним работать. Там [в заключении] он ничему не научится. Мы не бросим его, будем помогать [финансово] и ему самому, и матери", - сказал Кремлев.

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В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина.

Боксеры Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.

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