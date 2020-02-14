РУСАДА не может применить санкции к боксеру Кушиташвили за употребление кокаина

В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина. Позднее Федерация бокса России пожизненно отстранила спортсмена от выступлений за национальную команду.

"РУСАДА или любая другая национальная или международная антидопинговая организация могут применять санкции в том случае, если какое-либо запрещенное вещество было обнаружено в рамках процедуры допинг-контроля, - сказала Пахноцкая. - В данном случае это не было процедурой допинг-контроля, мы не знаем, кто проводил данную проверку. Во-вторых, кокаин не запрещен во внесоревновательный период, мы можем только проверить, были ли соревнования у данного спортсмена в конкретный день. В любом случае мы берем себе эти сведения в разработку, никаких санкций РУСАДА в данный момент не применит".