Чемпион СССР в составе ФК "Спартак" Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

ТАСС, 14 февраля. Чемпион СССР в составе футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Ранее в пятницу в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова прошла церемония прощания с ветераном красно-белых. Проститься с бывшим нападающим пришли первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие наставники столичного клуба Олег Романцев и Георгий Ярцев, воспитанники академии "Спартака", ветераны клуба, директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, а также болельщики "Спартака".

Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего "Спартака" Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).