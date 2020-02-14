Без смены курса. Новый президент КХЛ продолжит реализовывать стратегию Чернышенко

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов в пятницу был избран новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этом посту он сменил Дмитрия Чернышенко, который руководил КХЛ с 2014 года, а 21 января 2020 года был назначен вице-премьером РФ. Решение было принято единогласно по итогам заочного заседания совета директоров КХЛ. 42-летний Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Молодежной хоккейной лиги до избрания нового руководителя организации. Также он останется президентом родного для себя клуба "Крылья Советов", выступающего в МХЛ, но в ближайшее время покинет совет директоров омского "Авангарда". Именно опыт работы в качестве управленца, а также авторитет хоккеиста мирового уровня сыграли ключевую роль в назначении Морозова на новую должность.

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Главной интригой до официального объявления Морозова был его будущий статус. Существовал вариант, при котором он станет исполняющим обязанности президента КХЛ. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в декабре в интервью ТАСС отмечал, что всегда готов помочь России, а на вопрос, готов ли возглавить КХЛ, ответил: "Почему нет?" Фазель сложит полномочия президента IIHF в сентябре нынешнего года. Однако Морозов сообщил, что срок его полномочий по контракту составляет четыре года. "Когда Фазель освободится, тогда и поговорим. Мы будем взаимодействовать с Фазелем. Есть в планах поехать на чемпионат мира и поговорить с ним", - отметил Морозов. Новый президент КХЛ подчеркнул, что намерен придерживаться стратегии лиги, которая была принята при Чернышенко на совете директоров в 2017 году и разработана до 2023 года. Она призвана решить три взаимосвязанные задачи: повысить спортивный уровень КХЛ, снизить долю государственного финансирования клубов и укрепить их коммерческий потенциал. КХЛ при Чернышенко Чернышенко стал президентом КХЛ в ноябре 2014 года, сменив Александра Медведева. Нынешний вице-премьер ввел рейтинг эффективности клубов. Он формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, государственное финансирование, задержка выплат заработной платы, вместимость арены, заполняемость арены, ТВ-рейтинг и потенциал локального рынка. На основе рейтинга клубов происходило сокращение числа участников лиги. В сезоне-2016/17 в состав КХЛ входили 29 клубов, при этом средний уровень был невысок. Впервые оценка деятельности клубов была представлена совету директоров 24 мая 2017 года. По итогам рейтинга из лиги был исключен новокузнецкий "Металлург", а загребский "Медвешчак" испытывал финансовые проблемы и вышел из состава участников добровольно. Спустя год по итогам рейтинга из КХЛ были исключены "Лада" (Тольятти) и "Югра" (Ханты-Мансийск), а по итогам прошлого сезона по тем же причинам, что и "Медвешчак", КХЛ покинул братиславский "Слован". При помощи рейтинга получилось не только исключить неэффективные клубы, но и мотивировать другие на развитие. "Лига является очень серьезным завоеванием России, это была идея нашего президента. То, что лига сейчас себя представляет как одна из ведущих международных лиг - это большое завоевание, о качестве продукта говорит непрекращающийся рост партнеров и спонсорских контрактов. Не стыдно передать лигу в руки человеку, который является легендой мирового хоккея, у которого безупречная репутация и который олицетворяет молодежный хоккей", - подчеркнул Чернышенко.

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"Хочется выразить слова благодарности Дмитрию Николаевичу за то, на какой уровень была поднята лига. Я считаю себя удачником, мне досталась лига с такой командой и стратегией, которой мы будем придерживаться. Мы вместе будем продолжать развивать наш вид спорта, сейчас вселяется уверенность в будущих победах российского спорта", - отметил Морозов. При Чернышенко КХЛ начала проводить выставочные матчи в Европе, в текущем сезоне команды лиги посетили швейцарский Давос, а в предыдущем - Цюрих и Вену. При Чернышенко значительно увеличились отчисления клубам доходов от телевидения. "Я считаю, что он очень здорово наладил дисциплину, он хорошо работал с точки зрения продукта, это огромная его заслуга. Я всегда считал, что мы создаем коммерческий продукт и он должен быть соответствующего качества, Дмитрию Николаевичу, безусловно, это удалось", - отметил в беседе с ТАСС член совета директоров КХЛ, генеральный менеджер новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский. Морозов будет отстаивать потолок зарплат Одним из главный революционных решений Чернышенко в КХЛ является внедрение жесткого потолка зарплат для клубов. Лига установила его с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, штраф - 30%. Помимо потолка зарплат, начиная с сезона-2020/21 будет введен жесткий пол зарплат, ограничивающий минимальную сумму зарплатной ведомости клубов. Он составит 30 процентов от потолка зарплат. Планка будет подниматься поэтапно. В сезоне-2021/22 он составит 35% от потолка (315 млн рублей), в сезоне-2022/23 - 45% (400 млн рублей), в сезоне-2023/24 - 50% (450 млн рублей). За несоблюдение пола заработных плат предусмотрены санкции. Первое и второе нарушения - финансовые санкции, при третьем - недопуск к чемпионату. "Мы будем отстаивать идею введения потолка и пола зарплат со следующего сезона", - рассказал Морозов.

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Новый президент лиги подчеркнул, что не собирается ужесточать потолок зарплат сезон за сезоном и оставит его на уровне 900 млн рублей. Это решение полностью поддерживает президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. "Если снижение потолка будет дальше, то от этого пострадает сборная, поскольку произойдет размазывание хоккеистов по разным клубам и мы не найдем те звенья, которые бы играли на Олимпиадах и чемпионатах мира. Поэтому все надо делать с умом, нужно правильное решение", - отметил Третьяк в беседе с ТАСС. Также на последнем очередном совете директоров лиги при Чернышенко было принято решение официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые зачастую являются де-факто скрытой арендой. При этом лига планирует ограничить количество игроков одной команды, одновременно находящихся в аренде. "По поручению совета директоров мы легализовываем аренду игроков. Мы будем это продолжать, чтобы на следующий сезон мы вышли с изменениями в регламенте", - подчеркнул Морозов. Взаимоотношения с ФХР Основным мотивом назначения Чернышенко вместо Медведева в 2014 году была необходимость перемирия между лигой и ФХР. У Медведева в последние годы управления были разногласия с федерацией. В частности, первый президент КХЛ выступал против пауз на Евротур и подумывал о смягчении лимита на легионеров (не более пяти иностранцев в заявке на матч). Чернышенко удалось найти общий язык с ФХР, его политику постарается продолжить Морозов. "Мы уже запланировали встречу с ФХР по ряду вопросов. Мы за то, чтобы дружить и совместно развивать хоккей в нашей стране", - отметил Морозов. Новый президент КХЛ планирует бороться с оттоком российских перспективных хоккеистов в североамериканские клубы. "Самое главное, у нас хорошее взаимодействие, надеюсь, оно будет таким и дальше, чтобы развивать наш хоккей, чтобы уменьшался отток молодых игроков, чтобы мы вместе работали на продвижение нашего хоккейного бренда, национальной сборной. Мы все в одной лодке, чтобы радовать болельщиков своей игрой, чтобы были новые победы", - сказал Третьяк.

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Первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг отметил, что Морозов в состоянии справиться с совместными задачами федерации и лиги. "Мы уверены, что назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ поможет дальнейшему эффективному взаимодействию федерации и лиги. Перед нашим хоккеем стоит много задач. Только работая вместе при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России мы сможем добиться желаемых результатов", - подчеркнул Ротенберг. Лимит на легионеров для российских команд КХЛ согласован Минспортом РФ. Зарубежные команды КХЛ не имеют такого ограничения. Морозов считает это хорошим подспорьем для российских игроков. "Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодежной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт. Уверен, что он станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея", - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. Расширение лиги В последние годы своей работы на посту президента КХЛ Чернышенко не раз говорил о возможном расширении географии КХЛ на запад и восток. Именно с такой целью и проводились выставочные матчи в европейских странах. На некоторых заседаниях совета директоров речь даже шла о создании дополнительных дивизионов. Ранее Чернышенко сообщал о том, что переговоры о появлении команды в КХЛ ведутся с Германией и Францией. Помимо российских клубов, на данный момент в состав лиги входят команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии. В нынешнем сезоне в Высшей хоккейной лиге выступает команда из Узбекистана "Хумо", которая надеется в ближайшем будущем стать участником КХЛ. "Будем работать над расширением лиги. Сейчас надо проработать нюансы, посмотрим, что получится на следующий год. Нам интересен рынок и Азии, и Европы. Мы начнем работу в этом плане уже с этого месяца", - отметил Морозов. Со второго сезона в истории КХЛ команды лиги не принимают участия в Лиге чемпионов. Команды не проводят международных матчей с представителями других стран. Главным камнем преткновения является насыщенный календарь (62 матча регулярного чемпионата плюс игры Евротура). "Мы проработаем этот вопрос, но у нас плотный календарь, и остановить его для одной-двух команд затруднительно", - сказал Морозов.

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