Российские биатлонистки отказались от использования соцсетей на время чемпионата мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки на время чемпионата мира в Антхольце ограничили использование социальных сетей, при этом они стараются не читать посвященные биатлону новости. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Виталий Норицын.

Российские биатлонистки в пятницу не смогли попасть в число призеров спринтерской гонки. С учетом этапов Кубка мира российская сборная провела уже 28 гонок без призовых мест.

"Ощущается ли давление? Нет, особого ажиотажа по причине отсутствия медалей нет, вся команда спокойно работает, каждый знает свои цели и задачи, - сказал Норицын. - Девочки не читают новости, о некоторых событиях они узнают из разговоров тренеров. Даже биатлонные новости проходят мимо них. К примеру, про отчисление из команды казахских биатлонистов они узнали только через три дня. Про перепалку Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой они тоже не слышали".

"Сейчас соцсети и все остальное они не посещают. Если только Instagram", - отметил он.

Выступление на чемпионате мира женская команда продолжит в воскресенье, когда пройдет гонка преследования.