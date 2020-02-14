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Чемпионат мира по биатлону

Норицын считает, что в спринте российским биатлонисткам было по силам завоевать медаль

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Российским биатлонисткам было по силам завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Виталий Норицын.

Российские биатлонистки в пятницу не смогли попасть в число призеров спринтерской гонки. Лучший результат среди них показала Екатерина Юрлова-Перхт (21-е место). Светлана Миронова стала 38-й, Лариса Куклина - 48-й, Ирина Старых - 53-й.

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"Лидеры сегодня много ошибались на рубеже и давали нам шанс, можно было бороться за медали, - сказал Норицын. - Видно, что нам по силам завоевать награды, но немного не хватает удачи. Обидно".

Тренер сборной отметил, что Старых, Куклина и Юрлова-Перхт функционально хорошо подготовились к чемпионату мира. "Если оценивать только ход Ирины, то этот спринт на фоне результатов в Кубке мира этого сезона стал для нее лучшим. Здесь вопросов нет. То же самое можно сказать о Екатерине Юрловой и Ларисе Куклиной, все в порядке", - отметил он.

"Ветровая обстановка на стрельбище была очень сложной, плюс ситуацию осложняло то обстоятельство, что пристрелка проходила в штиль", - добавил Норицын.

Выступление на чемпионате мира женская команда продолжит в воскресенье, когда пройдет гонка преследования.

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